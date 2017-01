Vorläufiges "Aus" für Sport Stolz

10.01.2017, 16:02 Uhr

Noch heuer "Neustart" mit neuem Geschäftsmodell im Sportbereich.

Das Sporthaus Stolz in Mürzzuschlag schließt nach mehr als 50 Jahren seine Pforten. Derzeit findet ein Totalabverkauf statt. Firmeninhaber Bernhard Stolz, der in den 1980er-Jahren in das Unternehmen eingetreten ist und 1999 von seinen Eltern Heinz und Margit Stolz das 1964 gegründete Geschäft übernommen hat, denkt noch nicht ganz ans Aufhören. "Zur Zeit arbeite ich an einem Konzept und werde dies bis Ende Februar präsentieren. Das Konzept mit einem neuen Geschäftsmodell im Sportbereich wird einen Neustart ermöglichen", so Bernhard Stolz."Trotz zahlreicher treuer Kunden entwickelte sich der Geschäftsgang rückläufig", sagt Stolz. In den letzten Jahren verschlechterte sich die Konjunktur im allgemeinen, woran auch das aufkeimende Internet-Shopping, der stärker gewordene Mitbewerb, schneearme Winter der vergangenen Jahre und die Abwanderung der Jugend ihren Anteil haben. Das Sporthaus Stolz ist seit jeher ein Inbegriff für eine gute Auswahl und eine ausgezeichnete Fachberatung gewesen. Etliche heimische Vereine verdanken dem Sporthaus eine anerkannte Sponsortätigkeit.