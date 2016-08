Pöls-Oberkurzheim: Eine aufstrebende Industriegemeinde

29.08.2016, 14:26 Uhr

Pöls-Oberkurzheim baut auf familienfreundliche Lebensund Wohnqualität im ländlichen Raum.

Sehenswürdigkeiten

Die Marktgemeinde Pöls-Oberkurzheim kann auf ein vielfältiges Angebot für alle Generationen, ein aktives Vereinsleben und eine einzigartige, unverfälschte Landschaft bauen.: Sehenswert ist die im 12. Jahrhundert errichtete romanische Pfarrkirche mit ihrer barocken Innenausstattung.: Unweit von Pöls entfernt, im Norden auf einem Felsvorsprung des Geigerkogels, thront in ca. 1.000 Metern Höhe die 1074 erbaute Offenburg.

Sport und Freizeit

: Nach der Erschließung der zwölf Heilquellen in diesem Gebiet wurde das Schloss Sauerbrunn im Jahre 1550 von Freiherr Franz von Teuffenbach errichtet.: In Gusterheim befindet sich das Schloss Gusterheim, dessen Name durch eine Verschmelzung von Unterkurzheim und Gusterhof entstand.Wer sich sportlich betätigen möchte, dem stehen unzählige Möglichkeiten dafür offen. Zum einen kann beim Fußballverein FSC Pöls Fußball gespielt oder im Judo-Klub ASKÖ Pöls die Kampfsportart ausgeübt werden. Zum anderen können Besucher und Anwohner in Hallen-, Freizeit- und Thermalbädern oder in Badeseen schwimmen, Tennis spielen oder reiten. Auch Klettern, Paragleiten und Hängegleiten sind in Pöls-Oberkurzheim möglich. Turnen für Kinder und Senioren oder Zumba runden das Angebot ab. Zudem kann man sich im Winter beim Skilanglauf, Rodeln oder Eislaufen sportlich betätigen oder fit halten.