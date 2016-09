480. Maxlaunmarkt

Der Maxlaunmarkt lockt jährlich rund 40.000 bis 50.000 Besucher in die Marktgemeinde Niederwölz. Der Auftakt findet heuer am Freitag, 7. Oktober, mit dem Kindernachmittag statt. Die Gastronomie hat ab 14 Uhr geöffnet. Weiter geht es am Samstag, 8. Oktober, mit der Eröffnung der 42. Leistungsschau in der Mehrzweckhalle. Am Sonntag, 9., und Montag, 10. Oktober, findet jeweils ab 9 Uhr das Austragen der Marktfreyung statt.