Legendäres Nock'n'Rock auf der Turracher Höhe

TURRACHER HÖHE. Und wieder einmal stoppt die Q-Park Tour auf der Turracher Höhe. Ein Pflichttermin für alle Freestyle/Freerider-Freunde. Frei nach dem Motto "Nock’n'Rock" rocken am, dem, voninternationale Freerider und Snowboarder im Snowpark auf der Piste der Turracher Höhe und zeigen ihr Können. Da steht natürlich jede Menge Action am Programm – und dabei ist die Teilnahme am Contest sogar kostenlos!Als Preisgeld winkt für die TeilnehmerInnen eine schöne Summe. Für den kleinen Hunger gibt es Snacks und Tee. Die 7-köpfige Parkcrew rund um Parkdesigner Hilton Scott und Headshaper Josua Hein freut sich mächtig auf den Besuch im Park. Weitere Informationen finden Sie unter: