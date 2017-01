BEZIRKSBAUERNBALL MURAU 2017

Mühlen: gasth. Matschnigg |

Am 5.Jänner findet auch heuer wieder der Tratitonelle Bauernball in Mühlen statt.

Auch im heurigem Jahr wird er wieder als Bezirksball abgehalten. Die Eröffnungs- Polonaise wird durch die Schuhplattler der Landjugend Kulm am Zirbitz durchgeführt, was wie immer eine wahre Augenweide ist. Neben vielen Promis, aus Politk und Wirtschaft, wird der Ball auch von vielen Bauern und der Jugend sehr geschätzt. Für gute Stimmung sorgt das Rinegger Quintett. Neben der Musik ist auch die Mitternachtsverlosung ein grosses Heighlight. Eine Besonderheit im Heurigen Jahr ist eine Vinothek mit Käseverkostung im Haus eigenen Weinkeller . Also wir treffen uns am Donnerstag 5. Jänner 2017 um 20.30 Uhr im Festsall des Gasthofes Matschnigg in Mühlen!!