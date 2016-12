Bienenzuchtverein Scheifling nun mit eigener Homepage

26.12.2016, 11:16 Uhr

"www.bzv-scheifling.at"

ist brandaktuell die Homepageadresse für die Bienenzüchter Scheifling und Umgebung.Somit hat der Bienenzuchtverein mit seinem neuen, sehr jungen Vorstand (unter Obmann Christian Fixl und seinem Stv. Titus Rauter) in kürzester Zeit voller Engagement eine Homepage auf die Beine gestellt, und ist somit der erste Bienenzuchtverein im Bezirk mit eigenem Internetauftritt.

Wen will der BZV Scheifling mit der Homepage ansprechen?



Auf dieser sollen sich in Zukunft nicht nur die Vereinsgeschichte, Termine und Berichte der vergangenen Vereinsaktivitäten finden, sondern der Verein ist auch bestrebt hiermit eine Informationsplattform für viele anzubieten.– finden hier Kontakte zu erfahrenen Imkern, die ihr Wissen und die Liebe zum Bien gerne weitergeben möchten. Es besteht auch die Möglichkeit unter Voranmeldung zum Bienenstand mitzugehen. Sie finden außerdem Infos zu Fördermöglichkeiten, darüber wie man Imker wird und was einen als Imker erwartet…– finden hier Tipps für die Arbeit bei den Bienen und können sich ebenso Unterstützung bei erfahrenen Imkern holen wenn Fragen in der Bienenhaltung auftauchen.– da es in vielen Bereichen immer wieder Neuerungen gibt (zB in der Varroabehandlung, gesetzliche Vorschriften, Betriebsweisen…), kann die Homepage für den erfahrenen Imker ein Begleiter durchs Bienenjahr werden.- die breite, wertvolle Produktpalette, die uns unsere Bienen liefern soll näher vorgestellt werden, wie auch nach und nach einzelne Vereinsmitglieder mit ihren kleinen Imkereien, um einen kleinen Einblick in deren wertvolle Arbeit zu erhalten.Und da jede Homepage natürlich von Fotos lebt, findet man in der Galerie einen wunderbaren Einblick in die Arbeit der Imker und in das Vereinsleben.