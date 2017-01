Die letzte Runde mit „Mr. Fliegerball“

19.01.2017, 09:21 Uhr

Der Fliegerball geht wieder über die Bühne - zum letzten Mal unter der Organisation von Oberst Mayer.

JUDENBURG. Für viele ist er der „schönste Ball der Region“: der traditionelle Fliegerball. Das beliebte Benefizevent findet dieses Jahr am Samstag, 4. Februar, im Veranstaltungszentrum Judenburg statt. Der gesamte Reinerlös kommt wieder bedürftigen Personen oder Familien im Murtal zugute.Für musikalische Unterhaltung sorgen heuer die Big Band der Polizeimusik NÖ und die Gruppen „Take Seven“, „Hakuna Matata“ sowie „The Lunchtime Legends“.

Großzügige Spenden

Abschied von "Mr. Fliegerball"

Info

Entstanden ist der Fliegerball einst als Ersatzveranstaltung für den Garnisonsball in Zeltweg. Oberst Manfred Mayer ist als Organisator von Anfang an federführend dabei und sorgt mit zahlreichen freiwilligen Helfern des Bundesheeres dafür, dass die Gäste eine stimmungsvolle und schöne Ballnacht in Judenburg genießen können. Alles natürlich für den guten Zweck. „Ich bin mir sicher, dass wir nach der diesjährigen Veranstaltung die Spendenmarke von 320.000 Euro geknackt haben“, zeigt sich Manfred Mayer zuversichtlich.Für ihn hat der kommende Termin aber auch mit Abschied zu tun. Nach so vielen erfolgreichen Ballnächten mit rund 1.000 Besuchern jährlich verabschiedet sich „Mr. Fliegerball“ am 4. Februar offiziell von der Organisationsfront und wird die Zügel in jüngere Hände legen - genauer gesagt in die von Hauptmann Andreas Zitz.findet am Samstag, 4. Februar, im Veranstaltungszentrum Judenburg statt.ist um 20.30 Uhr, Einlass um 19 Uhr.sind im Ballbüro Überwachungsgeschwader Zeltweg, in der Hypobank Judenburg oder im Bürgerservicebüro erhältlich. Die Karten kosten sowohl im Vorverkauf als auch an der Abendkasse 20 Euro.werden bis 22. Jänner im Ballbüro Überwachungsgeschwader Zeltweg entgegengenommen (Tel. 050201 52-53100).office@fliegerball.net.www.fliegerball.net.