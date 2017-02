Die Masken ziehen durch Judenburg

03.02.2017, 10:02 Uhr

Am Faschingsdienstag findet wieder der Faschingsumzug in Judenburg statt. Anmeldungen sind jederzeit möglich.

JUDENBURG. Heuer ist es wieder so weit: Am Faschingsdienstag, 28. Februar, findet in Judenburg wieder der beliebte Faschingsumzug statt. Wie gewohnt startet das "Fest der Masken" um 14 Uhr beim Merkur-Markt, von dort aus geht der Zug über die Burggasse zum Hauptplatz bis in die Herrengasse. "Es haben sich schon einige Gruppen mit insgesamt 1.000 Mitwirkenden angemeldet", verrät Renate Slama vom Tourismusverband.

25 Jahre Fetzenmusi

Zu sehen sind unter anderem die Judenburger Volksschulen und Kindergärten, die Mädchengarde und die "Sillweger Fetzenmusi", die heuer das 25-jährige Jubiläum feiert. Gleichzeitig wird Abschied genommen. "Das wird endgültig unser letzter Auftritt", sind sich Inge und Sepp Paskuttini einig.Anmelden können sich sowohl Kleingruppen bis zu sechs Personen und Großgruppen jederzeit. Einfach im Tourismusbüro (Hauptplatz 20) oder unter Tel. 03572/85000 melden. Natürlich winken wieder tolle Preise.sowie das Rahmenprogramm finden Sie in der nächsten Ausgabe der