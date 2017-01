AT

, Krakauebene AT

Mehrzweckhalle , Krakauebene AT

Am 28.01.2017 findet in Krakauebene die Gebietswinterübung der Bergrettung, Gebiet Murau statt. Diese Übung wird heuer in Form einer großen Lawineneinsatzübung abgehalten.

Der Hauptschauplatz der Übung ist die Dockneralm wobei im Bereich Klausen das Rote Kreuz eine Versorgungsbasis für verletzte Personen errichten wird. Zentrale der Übung ist die Mehrzweckhalle Krakauebene, die Einsatzleitung befindet sich im Mannschaftsraum der Bergrettung Krakauebene.



Je nach Witterung ist mit Hubschrauberbetrieb von BMI und Bundesheer sowie mit vermehrten Verkehrsaufkommen von Einsatzfahrzeugen zu rechnen.



Die beste Sicht auf das Geschehen haben Interessierte im Bereich Klausen. Die Bergrettung Krakauebene bittet alle Zuseher bei der Parkplatzwahl auf den vermehrten Verkehr Rücksicht zu nehmen und die Weisungen sämtlicher Einsatzkräfte einzuhalten da der Flugbetrieb mit Hubschraubern ein beträchtliches Gefahrenpotential mit sich bringt.