GEHEIMTIPP: EISLAUFPLATZ - FREISAMBAD LIND b. SCHEIFLING

23.01.2017, 19:37 Uhr

doch vor allem die Kinder freut es, denn die Temperaturen sind dieses Jahr ideal und lassen jedes Pfützchen Wasser sofort gefrieren.So ist inzwischen auch das Gewässer des Freisambades in Lind mit einer dicken Eisschicht bedeckt und lockt vor allem Wochenends die Eisläufer aus den warmen Häusern, um ihre Runden zu drehen.

Der Eislaufplatz entpuppt sich für Familien als kleiner Geheimtipp der Region -nicht nur das Ambiente ist stimmig, sondern auch das Angebot einer gepflegten, großen Eisfläche - so stören sich auch Eisläufer und Eishockeyspieler nicht untereinander, wenn sie gemeinsam am Eis stehen.Zusätzlich stehen seit einigen Tagen 6 kleine Pinguin- und Pandabären - Eislaufhilfen bereit, die den Anfängern das Erlernen des Eislaufens erleichtern sollen. Hierbei handelt es sich um 85 cm hohe Hartkunststofftiere auf Skiern, die mit zwei Haltegriffen ausgestattet sind und sich bei den Kindern sofort großer Beliebtheit erfreuten.Für Eltern, die sich nicht auf das Eis wagen, und denen es zu kalt wird ihren Sprösslingen zuzusehen, bietet das Baderestaurant "ZUM MURSTEG" die Möglichkeit, sich in gepflegtem Ambiente, bei Speis und Trank aufzuwärmen.