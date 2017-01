Knalliges Programm im Frühjahr ist gewiss

26.01.2017, 09:19 Uhr

Die bevorstehenden Kulturevents wurden kürzlich in Judenburg präsentiert.

JUDENBURG. Im knallpinken Kleid präsentieren sich die neuen Broschüren zum Judenburger Kulturprogramm. Außen hui, innen hui lautet die Devise - denn nicht nur der frische Anstrich verpasst dem Eventprogramm einen jungen, dynamischen Touch, sondern auch die hochkarätigen Stargäste, die die Kultur in Judenburg hochleben lassen. Trotz des geringeren Budgets ist es dem Team rund um Sibylle Rarej wieder gelungen, ein stimmiges Potpourri aus internationalen Künstlern und regionalen Akteuren zusammenzustellen.

Musik pur

Kabarett & Jeunesse

Fokus auf Regionalität

Für Herz und Magen

Alle Kulturtermine

Den fulminanten Auftakt machen Mitte Februar die, die mittlerweile zu Stammgästen in Judenburg zählen und die Fans wieder in die 80er-Jahre versetzen werden. Nicht nur durch ihren Hit „Only You“ hat die A-capella-Band internationale Bekanntheit erlangt.Auchkommt wieder in die Region. Der Sänger ist spätestens seit Herbst 2013 jedem Österreicher ein Begriff. Diesmal hat er sein neues Album „To Love“ im Gepäck.Die Musiker vonschreiben seit 35 Jahren Musikgeschichte(n) - zu hören sind sie Ende März im Veranstaltungszentrum.Die Lachmuskeln trainieren in diesem Frühjahrmit dem Programm „Unverblümt“ sowiemit „Sekundenschlaf“. Ein Highlight im Rahmen der Jeunesse gibt es im März, mit dem Konzert des, dem Solo-Kontrabassisten der Wiener Philharmoniker. Im Mai spieltein Jeunesse-Konzert im Veranstaltungszentrum.„Natürlich freuen wir uns, wenn wir eigene Künstler vor den Vorhang holen dürfen“, betonte Kulturreferentin Gabriele Kolar. So wird im März zum Liederabend mit dem, der heuer sein 95-jähriges Bestehen feiert, eingeladen., u.a. Kapellmeister der Bergkapelle Fohnsdorf, sorgt mit seiner Band für Jazzklänge unter dem Motto „Frank Sinatra meets Udo Jürgens“. Natürlich darf auch das traditionelle, das, Chormusik mitoder die Darbietungen dernicht fehlen.Unter dem Motto „... und wenn ein Herz auf Reisen geht“ musiziert diesteht mit der Solokomödie „Hermanns Schlacht“ auf der Bühne und macht prompt „Hermas Schlacht“ draus.Freude auf den Sommer macht das, das heuer wieder über die Bühne geht. Voraussichtlicher Termin ist der 19. und 20 . Mai - Änderungen vorbehalten., Konzert, Samstag, 18. Februar, 19.30 Uhr., Kabarett, Freitag, 10. März, 19.30 Uhr., Konzert, Mittwoch, 22. März, 19.30 Uhr., Konzert, Freitag, 24. März, 20 Uhr., Konzert, Dienstag, 28. März, 19.30 Uhr., Konzert, Donnerstag, 6. April, 19.30 Uhr., Osterkonzert, Sonntag, 16. April, 19 Uhr, Oberweger Stadl., Konzert, Freitag, 28. April, 20 Uhr.mit der U.v.L.-Musikschule, Freitag, 5. Mai, 19 Uhr, Oberweger Stadl., Jeunesse-Konzert, Do., 11. Mai, 19.30 Uhr., Konzert, Samstag, 13. Mai, 20 Uhr, Pfarrkirche St. Magdalena.der U.v.L.-Musik- und Kunstschule, Mittwoch, 17. Mai, 19 Uhr, in der Pfarrkirche St. Magdalena., Kabarett, Donnerstag, 18. Mai, 20 Uhr., voraussichtlich am 19. u. 20. Mai, im Burghof., Mittwoch, 24. Mai, 19 Uhr.mit Margit Dürschmid, Solostück, Donnerstag, 8. Juni, 20 Uhr., Konzert, Mittwoch, 14. Juni, 19.30 Uhr., Projektwoche der U.v.L.-Musikschule, 26.-29. Juni, div. Veranstaltungsorte.finden im Veranstaltungszentrum statt.