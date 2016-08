Den PreberPanoramaLauf gibt’s am 10. September

01.09.2016, 00:00 Uhr

Laufbegeisterte Sportler/innen und Nordic Walker sind herzlich eingeladen, am Samstag, 10. September, beim 6. Preber-Panoramalauf am Fuße des 2.741 m hohen Prebers eine oder zwei Runden mit jeweils 120 Höhenmetern in Angriff zu nehmen.Im Anschluss an die Kinder- und Schülerläufe, welche ab 13 Uhr ausgetragen werden, ertönt um 14 Uhr beim Basiscamp Klausnerbergsäge Krakauebene das Startsignal zu den Läufen über 5,7 km, 11,4 km sowie den Nordic Walking-Bewerb.Neu ist der PPL-Hobbylauf über eine Runde für alle, die die Strecke ohne Zeitdruck absolvieren möchten. Es gibt dabei keine Klassenwertung und es gilt der Mittelwert.Anmeldungen sind unter www.preberpanoramalauf.com oder unter zeitnehmung.at möglich.