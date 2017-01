Eisschießen: Schlappe für Ramingstein, Sieg für Predlitz

16.01.2017, 13:34 Uhr

Es ist bereits liebgewordene Tradition, dass sich die Kameraden des Österr. Kameradschaftsbundes aus Ramingstein und Predlitz-Turrach zum freundschaftlichen Eisschießen treffen. Am 7. Jänner 2017 war es wieder soweit und 42 KameradInnen beider Ortsverbände haben sich auf der Postwirt-Eisbahn in Predlitz getroffen.Der Ramingsteiner Moar Sepp Braunsteiner und Beimoar Mathias Prodinger mussten eine schwere Schlappe hinnehmen. Die Steirer räumten "alles" ab. Bei Essen, Getränk und Pokal gingen die Steirer mit Moar Bgmst. Hannes Rauter und Beimoar Bernhard Feuchter auch heuer wieder als Sieger hervor. So wurde aus der Ramingsteiner Kampfansage, heuer den Pokal zurückzuholen, wieder nichts. Aber gut Ding braucht Weile und in einem Jahr trifft man sich wieder auf der Eisbahn.