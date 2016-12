Gewinnspiel: "Die Nacht der Musicals"

14.12.2016, 01:00 Uhr

Ein klangvolles Geschenk mit allen Musicalklassikern

Ein Muss für alle Musicalliebhaber - "Die Nacht der Musicals" macht am 15. Jänner 2017 Station in der WM-Halle in Murau und Sie können dabei sein! Genießen Sie einen Streifzug durch die Musical-Hits von "Das Phantom der Oper" bis "Frozen".Wir verlosenfür "Die Nacht der Musicals" in Murau!Einfach auf "mitmachen" klicken und mit ein bisschen Glück einer von 5 Gewinnern sein!Das Gewinnspiel läuft bis 21. Dezember.15. Jänner 2017, 20 UhrWM-Halle in Murau: oeticket, Raiffeisenbanken und örtlichen Vorverkaufsstellen