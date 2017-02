, Arena am Waldfeld , 8753 Fohnsdorf AT

FOHNSDORF. Nach monatelanger Planung und Vorbereitung sowie Tagen der Hektik und Anspannung hat am 1. Oktober des Vorjahres für Christian Schiester und Daniela Bärnthaler ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Die zwei Abenteurer haben das Projekt „Weltumsegelung“ in Angriff genommen. Sieben Jahren lang wollen die beiden mit der „El Toro“ die schönsten Plätze dieser Welt entdecken. Die erste Etappe ist geschafft, mehrere Hundert Seemeilen liegen mittlerweile hinter den zwei Weltenbummlern.

Ihre Abenteuer und Erlebnisse von der Überfahrt „vom Mittelmeer ins Rote Meer“ erzählen Daniela und Christian am Mittwoch, 15. Februar, mit Beginn um 17 Uhr bei Gigasport Fohnsdorf. Eintritt: Freiwillige Spende zugunsten „Wings for Life“. Infos und Anmeldung: www.gigasport.at/sail-run-multimedia-vortrag/