12. Fliegerball im Veranstaltungszentrum Judenburg

05.02.2017, 13:55 Uhr

Oberst Manfred Mayer alias "Mister Fliegerball" stand zum letzten Mal an der Spitze des Organisationskomitees. Er wurde gemeinsam mit seiner Frau für sein Engagement und seine Leistungen rund um diese großartige Benefizveranstaltung geehrt.

In Judenburg ging am Samstag, 4. Februar 2017, mit dem 12. Fliegerball eine weitere großartige Ballveranstaltung über die Bühne. Im wunderschön dekorierten Veranstaltungszentrum feierte Oberst Manfred Mayer mit vielen Gästen das Finale seiner erfolgreichen Tätigkeit an der Spitze des Veranstalterteams. Im Festsaal wurde an diesem Abend auch sein Nachfolger präsentiert.Einen ausführlichen Bericht vom 12. Fliegerball, bei dem sich viele Gäste bis in die frühen Morgenstunden bestens unterhielten, lesen Sie in der nächsten Printausgabe Ihrer Murtaler Zeitung.