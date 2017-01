Bauernsilvester im k.u.k. Wirtshaus bei Toni Breznik

03.01.2017, 15:34 Uhr

Am Tag vor Silvester war’s Brauch, daß es für die Dienstboten in der Landwirtschaft „Schmattes“ gab. Da wurde den Knechten und Mägden der Lohn des Jahres ausbezahlt und ausgehandelt, ob im kommenden Jahr am Bauernhof geblieben wurde oder nicht. „Bauernsilvester“ nannte man das und mit dem ging’s ins neue Jahr. Traditionen sind geblieben, denn auch heuer wieder waren die Weißkirchner auf „ihren“ Bauernsilvester so richtig „spitz“.Mit guter gastronomischer Spürnase hatte k.u.k. Wirt Toni Breznik diese Tatsache erschnüffelt und am Silvester-Vortag zu selbigen Event in seine Gasträume geladen. Und da trafen sich alle, die das neue Jahr nicht mehr erwarten konnten, in geselliger Runde, bei kulinarischen Schmankerln und flüssiger Nahrung. - Mehr dazu in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.