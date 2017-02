Beim Maskenball ging es wieder rund

10.02.2017, 00:00 Uhr

Am Wochenende fand der beliebte Maskenball der Freiwilligen Feuerwehr Apfelberg statt.

Zum Sound der „Schwoazstoaner“ wurde kürzlich im Rüsthaus der Feuerwehr Apfelberg beim Maskenball so richtig abgetanzt.Seit mittlerweile 16 Jahren gehört dieses Event zu den Fixpunkten des Faschingstreibens im Murtal. Für die hervorragende Organisation der Veranstaltung zeichnete Kommandant Hauptbrandinspektor Thomas Mauric mit seinen über 60 Feuerwehrmitgliedern verantwortlich.Bei der Maskenprämierung gewannen in den jeweiligen Gruppenwertungen die Maskerade von Donald Trump, „Alice im Wunderland“ und die „Celebrations“. Bis in die frühen Morgenstunden feierten die letzten Gäste ausgelassen.Der Reingewinn des traditionellen Maskenballes findet für die Beschaffung neuer Ausrüstungsgegenstände Verwendung, damit auch weiterhin gewährleistet werden kann, dass die Feuerwehr 24 Stunden täglich zur Hilfeleistung bereit ist.