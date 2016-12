Die Enkerl spielten für Großmütter und Urgroßmütter auf

04.12.2016, 23:45 Uhr

Sehr viele Damen waren gekommen, um an der Adventfeier in St. Peter ob Judenburg am Nachmittag teilzunehmen. Ortsleiterin GR. Ing. Kathrin Grillitsch begrüßte die vielen Mütter, Groß- und Urgroßmütter sowie die Ehrengäste, Bürgermeister Wolfgang Rosenkranz, Vizebürgermeister Peter Gruber-Veit und Seniorenbundobmann Erich Mlakar zu dieser besinnlichen Feier.Mit Ziehharmonikas, Querflöte, Klarinette und Saxophon sowie mit Gedichten begeisterte die Kinderschar die Gekommenen, die sich mit viel Beifall bei den jugendlichen Akteuren bedankten.Mit Kaffee und Weihnachtsbäckerei verschönten die Frauen des Vorstandes diesen besinnlichen Nachmittag.