Ein Feuerwerk für die Weltmeisterin

14.02.2017, 21:13 Uhr

Nici Schmidhofer wurde von Tausenden Fans und mit Geschenken empfangen.

Gratulanten

OBERWÖLZ. "Wir san froh, dass ma diehobn". Volks-Rock´n´Rollerließ es sich nicht nehmen, den Text seiner Steirerland-Hymne für den Star des Abends etwas abzuändern. "Ich habe mit drei Jahren selbst am Lachtal Schifahren gelernt", erinnerte er sich zurück. Umso mehr freute er sich, dass er Schmidhofer persönlich gratulieren konnte.Die frischgebackene Weltmeisterin war sichtlich überwältigt vom Empfang, der ihr am Lachtal bereitet wurde. Angefangen von Landeshauptmannwar alles gekommen, was Rang und Namen hat in der Steiermark. Gratuliert haben auch Ex-Speedqueenund Skicrosserin

Geschenke

Frühstückstoast

Mit den Gratulationen hagelte es auch Geschenke für die 27-Jährige. Etwa einen Steirer-Pullover und einen Reisekoffer im Steiermark-Design. Den kann die Lachtalerin im nächsten Jahr gut gebrauchen, wenn sie im nächsten Jahr zum Football-Spektakel Super Bowl nach Minneapolis in die USA fliegt. Dieses originelle Geschenk für den bekennenden Football-Fan hatten die Lachtal-Seilbahnen-Geschäftsführerundüberreicht.Nach dem offiziellen Teil des Empfangs mit einem riesigen Feuerwerk ging es natürlich noch weiter mit den Feierlichkeiten. Wie passend, dass Gabalier für den nächsten Tag alle Termine gecancelt hatte. Dafür hat ihm Nici Schmidhofer einen Frühstückstoast für Mittwoch versprochen ...Mehr darüber in der nächsten