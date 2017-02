Flieger zeigten auch am Boden Qualitäten

10.02.2017, 00:00 Uhr

JUDENBURG. Nicht nur in den Lüften sind sie zu Hause. Auch zu ebener Erde verstehen sie es, sich elegant zu bewegen. Die Flieger des Bundesheeres. Der Fliegerball der Offiziers- und Unteroffiziersgesellschaft und der Verbände des Fliegerhorstes Hinterstoisser lockte auch heuer wieder mehr als 1.000 Besucher in die Räumlichkeiten des Judenburger Veranstaltungszentrums. Zu den Klängen der Bigband der Polizeimusik Niederösterreich,der Musikgruppen „Take Seven“, „Hakuna Matata“ und „The Lunchtime Legends“ war schwungvolle Bewegung am Tanzparkett angesagt.Viel Prominenz konnte begrüßt werden, darunter die Landtagsabgeordneten Gabriele Kolar, Liane Moitzi und Hermann Hartleb, Bürgermeister Hannes Dolleschall, Finanzstadtrat Christian Füller und Kasernenkommandant Edwin Pekovsek, die sich ebenso wie zahlreiche weitere prominente Gäste aus dem Militärbereich, der Exekutive, der Wirtschaft, dem Sport und der Kultur eine Nacht lang vergnügten.„Mister Airpower“, Oberst Manfred Mayer, der als „Mister Fliegerball“ für die gelungene Organisation verantwortlich zeichnete, konnte bei seinem letzten Auftritt als Chef des Ballkomitees zufrieden Bilanz ziehen.Nun steht die Pensionierung des engagierten Militärs bevor: „Zehn Jahre habe ich diesen Event organisiert“, so Mayer, der diese Aufgabe nun an Hauptmann Andreas Zitz übergibt.Vor dem Erreichten kann man nur den Hut ziehen: Seit 2007 wurden mehr als 330.000 Euro durch Spenden und Sponsoring eingenommen, die an bedürftige Familien und an karitative Vereine des Murtales weitergegeben wurden. Zum Wohl des Aichfeldes, mit dem sich die Zeltweger Flieger besonders verbunden fühlen: „Wir kommen aus der Region, wir leben in der Region und wir wollen der Region etwas zurückgeben“, so Oberst Manfred Mayer. Dafür gab es für ihn, seine Frau Brigitte und das Organisationsteam des Fliegerballs „Standing Ovations“. Nach dem offiziellen Teil feierten die Ballbesucher bis in die frühen Morgenstunden. - Mehr Fotos auf www.murtaler.at