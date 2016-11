Gym over - Knittelfelder Maturanten starten ins nächste Abenteuer

26.11.2016, 21:57 Uhr

"Gym over - Auf ins nächste Abenteuer" hatten die Maturantinnen und Maturanten des Gymnasiums Knittelfeld getitelt, als sie am Samstag zu einer tollen Ballnacht in das Knittelfelder Kulturhaus einluden. Schwungvoll war die Eröffnung durch eine von der Tanzschule Glauninger einstudierte Polonaise, ehe Schulleiter Peter Kassal den Ball offiziell eröffnete und damit den Startschuß für ein reges Treiben auf der Tanzfläche zu den Rhythmen der Gruppe "Sidestep" gab. - Mehr dazu in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.