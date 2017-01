High Life bei Obdacher Apres Ski Silvester-Party

03.01.2017, 15:05 Uhr

Dass, was die mondänen Wintersportorte aufzubieten haben, kann Obdach längst. Den jüngsten Beweis dafür lieferte der Silvestertag, an dem der obersteirische Marktflecken ganz im Zeichen des internationalen Ski-Zirkus stand. „Morgenstund hat Gold im Mund“ zählte nicht nur für die Damen der norwegischen und schwedischen Nationalmannschaft, besonders aber für die unumstrittene Nummer 1, die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, sondern auch für weit über tausend Schaulustige, die schon am frühen Morgen dem Training auf der rasant präparierten Obdacher Piste beiwohnten und in einen wahren „Autogramm-Taumel“ ausbrachen. - Mehr dazu in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.