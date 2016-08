Impressionen von der 16. Jahresfeier der Arena Fohnsdorf

27.08.2016, 19:31 Uhr

Die Arena feierte ihren Geburtstag am Freitag, 26. August 2016, wieder mit Tausenden von Besuchern. Von 9 bis 21 Uhr gab es in den Arena-Shops zahlreiche Aktionen und in den Gastronomiebereichen war Party bis in die späte Nacht angesagt.

Kaiserwetter herrschte bei der 16. Jahresfeier der Arena Fohnsdorf. Der beliebte ORF-Moderator Dorian Steidl kündigte tagsüber die einzelnen Programmpunkte, darunter zwei tolle Modepräsentationen mit aktuellen Modethemen aus den Arena-Shops, an.Für Livemusik sorgten die "Sondercombo", die "Jungen Paldauer", die Gruppe "XDream" sowie die Band "Solarkreis".In der Drop-Zone gab es einen Freifallturm und ein buntes Kinder-Unterhaltungsprogramm.Für Hochspannung sorgte wieder ein Gewinnspiel, bei dem die Teilnehmer wertvolle Preise gewinnen konnten.Zu guter Letzt zündete der Knittelfelder Pyrotechniker Karl Fiederl um 23 Uhr ein Feuerwerk, das den Ausklang dieser 16. Jahresfeier der Arena Fohnsdorf einleitete. Die Nachtschwärmer unter den Besuchern blieben natürlich noch etwas länger . . .Blitzlichter von dieser gelungenen Veranstaltung finden Sie im Anhang in der Bildergalerie.Einen Bericht von der 16. Jahresfeier der Arena Fohnsdorf finden Sie auch in der Print-Ausgabe Ihrer nächsten Murtaler Zeitung.