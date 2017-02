Peter Pan verzauberte Fohnsdorfer Kids

05.02.2017, 18:49 Uhr

Peter Pan – das war das Stichwort für Zauberei und Hexenkunst, das Fohnsdorfs Kids am vergangenen Samstag verzauberte. Die Kinderfreunde Fohnsdorf unter der Leitung von Ingrid Kropf hatten unter diesem Motto zu einem heiteren Maskenball der Kleinen in das Arbeiterheim eingeladen, Kasperltheater, Zauberer, Tanz und Musik waren im heiteren Programm inbegriffen, dem sich auch die Eltern und Großeltern der Kleinen nicht verschließen konnten. - Mehr dazu in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.