Porsche Judenburg lud zum Winterzauber

16.12.2016, 11:21 Uhr

Auch wenn der Wettergott derzeit mit Schneeflocken geizt, muß nicht auf einen echten Winterzauber verzichtet werden. Vorallem nicht dann, wenn in vorweihnachtlicher Stimmung Porsche Judenburg zu einem Event einlädt, der Besuchern die Faszination dieser Jahreszeit näher bringen soll. So hieß es am vergangenen Mittwoch „Winterzauber“, als Standortleiter Thomas Landl mit seinen Mitarbeitern Kunden und Freunde des Autohauses, das im Oktober seine Tore geöffnet hatte, begrüßte, um ihnen einen unterhaltsamen Abend bei Glühwein, Glühmost, Verhackertbroten und Lebkuchen zu bereiten. - Mehr dazu in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.