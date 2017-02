Richard Neuper feierte seinen 75. Geburtstag

12.02.2017, 21:48 Uhr

Er war Zeit seines Lebens kein „Bequemer“ und viele wissen, daß mit Richard Neuper nicht gut Kirschen essen ist. „Man muß Standpunkte vertreten können und darf sich nicht wie ein Fähnlein im Wind immer treiben lassen – egal wohin“, ist seine Devise. Der gestandene Unternehmer, in dessen Leben die Jagd einen bestimmenden Anteil einnimmt, war es auch immer gewohnt, etwas „weiterbringen“ zu wollen. Mit der Weisheit des Alters muß auch Richard Neuper einbekennen, dass dies oft nicht möglich war. Ein bißchen Philosophie, die am vergangenen Freitag auch Platz haben mußte, als er im Gasthaus Haunschmidt in Oberzeiriing zu seinem „75iger“ einlud. - Mehr dazu in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.