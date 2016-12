Roaring Sixties & friends - das Finale

27.12.2016, 23:13 Uhr

54 Hits der 60er und 70er-Jahre, 54 Akteure

Weg mit der Berieselung. Nach Wochen der zweifellos schönen Weihnachtsmusik gab es in Judenburg am 26. Dezember 2016 einen Soundbreak der besonderen Art. Es wurde abgerockt, was das Zeug hielt. „Musik, die aus dem Bauch kommt, mit der Hand gemacht wird und nur mit dem Herzen zu verstehen ist“ hatte Mastermind Gerhard Pirker versprochen. Versprechen gehalten, stellten im randvollen Veranstaltungszentrum Judenburg die Fans der Musik aus den 60er- und 70er-Jahren fest. „Mittelaltes Publikum mit Ausreissern nach oben und unten“ vermerkte ein langjähriger Besucher. Einen Wermutstropfen gab es aber doch: Nach 15 Jahren ist in dieser Form Schluss mit der legendären Konzertserie der „Roaring Sixties & and friends“. Umso schöner war es, noch einmal das Line-up jener Musiker an der Arbeit zu sehen, die teilweise als Zeitzeugen der Beatles, Stones, Creedence Clearwater Revival usw. schon damals deren Songs in den Tanztempeln des Murtales gecovert haben. Unglaublich, was die Herren auf den Gitarren noch so drauf haben, unglaublich, wie z. B. Beham und Konsorten abrocken, wie phantastisch die Jungtalente und souverän die Company unterwegs sind. Neben der RS-Company mit den Herren Pirker, Obermaier, Roth, Rottensteiner und Poglits waren für die in zwei Sets gebrachten 54 ehemaiigen Nummer-1-Hits insgesamt 54 Profis, talentierte und hochtalentierte Sänger, Sängerinnen und Musiker im fliegenden Wechsel auf der Bühne. Siehe Printausgabe der Murtaler Zeitung.