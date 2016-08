27.08.2016, 20:50 Uhr

Bereits zum 107. Mal wurde am Samstag in Schödert der Pferdemarkt abgehalten, der neben dem Auftrieb der Vierbeiner auch noch jede Menge an Spaß und Unterhaltung bereithielt. Musikalischer Wegbehleiter war die Musikkapelle Schöder, die in der Reithalle die Stimmung unter den Besuchern des Pferdemarktes so richtig anheizte. - Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.