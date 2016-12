28.12.2016, 12:40 Uhr

Stramme Wadeln, fesche Madel, krachige Lederhoser und atemberaubende Dekoltees – das sind die Kennzeichen des Steirerballs in der Rachau, der mittlerweile echten Kultstatus genießt. Der traditionelle Event am Stefanietag ist das gesellschaftliche Highlight in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr und lockt immer wieder hunderte begeisterte Ballbesucher in den Rachauer Kulturstadl. - Mehr dazu in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.