Top-Maskenball in ausgelassener Stimmung in Apfelberg

12.02.2017, 21:17 Uhr

Süßer ging’s nicht: Leckeres wurde beim Maskenball der Feuerwehr Apfelberg, zu dem am vergangenen Samstag die Sirene rief, belohnt. Die Riege der lebenden Schoko-Riegeln fasste den ersten Preis bei der Prämierung der zahllosen Masken aus. Wieder einmal zeigte sich, dass Kostüme nach wie vor „in“ sind. Der Phantasie waren keine Grenzen gesetzt und die Palette reichte vom gruseligen Monster bis zu lederbehosten Wilderern kampfwütigen Rothäuten und es gab nichts, was die ausgelassene Stimmung im Rüsthaus einbremsen konnte. Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Murtaler Zeitung.