29.12.2016, 01:42 Uhr

Um 15 Uhr war die Kindermette angesagt. In der gut gefüllten Pfarrkirche versammelten sich Kindergarten- und Schulkinder mit ihren Eltern und Großeltern.Maria Preisitz, Andrea Leban und Katrin Preisitz gestalteten diese Feier, bei der die Kinder die musikalische Gestaltung übernommen hatten. Franz Pucher und Tochter Barbara unterstützen die Blockflötenspieler und Bläser. Andrea Leban führte als „Stern“ die Kinder zur festlich geschmückten Krippe.

Als es zu dunkeln begann, traf man sich beim Haus Hauptstraße 1 und man wanderte die Gartengasse und den Michlbauerweg hinauf und bewunderte die Adventfenster in den Häusern. Fünf Fenster sind heuer neu gestaltet worden und waren neben den schon seit dem Vorjahr bekannten Motiven zu bewundern. Mitten unter den Adventfensterwanderern sah man auch Bürgermeister Wolfgang Rosenkranz mit Familie und GK Werner Rössler mit Frau und Kindern.Gegen 17 Uhr kam man am Mühlleitnplatzl an, Vom Gemeindeamt leuchtete das von Liesi Steiner entworfen und dekoriert Adventfenstermotiv der Geburt Christi. Die Bläser begannen mit dem am 24.12.2015 erstmals aufgeführtem Lied „Weihnacht ist’s in uns’rem Dorf“, das Adolf Zechner getextet und vertont hat.Immer mehr Gemeindebürger versammelten sich nun zum Weihnachtsblasen und so waren auch Vizebürgermeister Peter-Gruber-Veit und GR. Christl Koller unter den rund achtzig Zuhörern.Mit dem Weihnachtslied „Stille Nacht“ endete dieses besinnliche Zusammenstehen.Der Höhepunkt war die von Pfarrer Florian Zach um 23 Uhr zelebrierte Christmette, die von einem Bläserquartett des Musikvereines musikalisch umrahmt wurde.