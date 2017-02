„Zuckerschlecken“ vor dem Ernst des Lebens

03.02.2017, 00:00 Uhr

Die Maturanten des Gymnasiums Judenburg entführten Ballbesucher ins zuckersüße „Candyland“.

Feste soll man feiern, wie sie fallen. Judenburgs Gymnasial-Absolventen garantierten den Besuchern ihres am vergangenen Samstag im Judenburger Veranstaltungszentrum abgehaltenen Maturaballs eines: „In unserem Candyland fällt ihr weich auf einen seidigen Berg aus Zuckerwatte und Karamell. Es wird sich bestimmt für jede und jeden eine süße Versuchung finden lassen, seien es süße Getränke an der Candy-Bar, Zuckerwatte in unserer Süßigkeitenabteilung oder die Maturantinnen und Maturanten.“Es waren insgesamt 63 junge Damen und Herren aus den drei Abschlussklassen an der Zahl, die sich - nach einer von der Tanzschule Dietrich einstudierten Polonaise - an diesem Abend der Öffentlichkeit präsentierten und sich über einen nahezu massenhaften Besuch freuen konnten, darunter die beiden LAbg. Gabriele Kolar und Hermann Hartleb, WKO-Bezirkschef Norbert Steinwidder und Gemeinderat Thorsten Wohleser, der die Glückwünsche des Judenburger Bürgermeisters zum Event überbrachte.„Ihr habt einen tollen Abend arrangiert“, lobte Schulleiter Johann Mischlinger, dem die offizielle Eröffnung der Ballnacht oblag und der dem eigens dafür eingesetzten Organisationskomitee seine Anerkennung aussprach.Die Ensembles „Van Zirben“ und „Blackout“ versüßten den Abend in musikalischer Hinsicht, als besonderes Zuckerl stand den Besuchern die Möglichkeit offen, mit der Nightline Murtal sicher vom Candyland wieder nach Hause zu gelangen.