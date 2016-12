100 Jahre Gasthaus Moser - Ehre wem Ehre gebührt

12.12.2016, 10:51 Uhr

- Was vor wenigen Wochen bereits offiziell gefeiert wurde - nämlich das 100 jährige Bestehen des Alpengasthofs Moser in St. Blasen - gab auch vergangene Woche noch einmal Grund zur Freude.Denn da lud die Familie Moser noch einmal zahlreiche Unterstützer und wichtige Partner ein, um in kleinerem und gediegenerem Rahmen dies noch einmal gebührend zu feiern. Neben der Wirtschaftskammer in Form von Karl Schmidhofer und Alois Gruber waren auch langjährige Freunde sowie die Familie zusammengekommen um in den Worten von Stefan Moser die letzten 100 Jahre Revue passieren zu lassen.

Dabei stand stets die Familie im Mittelpunkt, bei der sich Stefan Moser sehr bedankte. Anschließend wurde seitens der Wirtschaftskammervertreter die Ehrung durchgeführt, bevor zum Buffet geladen wurde und noch ein paar schöne Stunden zelebriert wurden.Einen Bericht davon finden Sie in der kommenden Ausgabe Ihrer Murtaler Zeitung.