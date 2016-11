Adventkranzweihe in der Kärntnervolksschule

25.11.2016, 16:48 Uhr

Lasst uns Lichter anzünden in der dunklen Zeit!



Die Kinder aller Religionsgemeinschaften beschäftigten sich mit dem Thema, wie man ein Stückchen mehr Frieden in die Welt bringen kann. Bei der stimmungsvollen Adventfeier brachten die Schülerinnen und Schüler Beiträge darüber, was sie selbst im Alltag dafür tun können.



Anschließend segnete Herr Pfarrer Mag. Rudolf Rappel die Adventkränze.