Adventsingen des MGV Knittelfeld in der Friedhofskirche

18.12.2016, 17:45 Uhr

Das eindrucksvolle Innere der Knittelfelder Friedhofskirche war am Sonntag Nachmittag Schauplatz eines Adventsingens, zu dem der MGV 1860 Knittelfeld mit seinen weiblichen Stimmen einlud. Die musikalische Gesamtleitung lag in den Händen von Walter Bischof, zur musikalischem Umrahmung hatte sich die Hausmusik Gruber eingefunden. Das gut besuchte Konzert beeindruckte durch eine Vielfalt von Advent- und Weihnachtsliedern, ab er auch durch gelungene Beiträge des Musikensembles. - Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.