29.01.2017, 18:13 Uhr

Klare Worte fand AK-Präsident Josef Pesserl zur Flüchtlingsproblematik bei einem am vergangenen Donnerstag erfolgten Besuch in den AMS-Standorten Judenburg und Knittelfeld, die naturgemäß mit Integration und Ausländerfragen in einem vermehrten Maße konfrontiert sind. Eine Ghettoisierung erschwere die Integration von Ausländern und berge auch die Gefahr der Bildung von Parallelgesellschaften. - Mehr dazu in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.