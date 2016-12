Archäologie und Geschichte im Aichfeld verbindet

02.12.2016, 17:18 Uhr

Das Media Center des Red Bull Rings in Spielberg war bis auf den letzten Platz gefüllt, die Vertreter aller großen, aktiven Projektbetreiber waren geschlossen anwesend. Das Land Steiermark entsandte Vertreter aus den Bereichen Tourismus und Archäologie und die lokalen Medien waren zahlreich erschienen. Am Podium stellten sich die Spitzen der österreichischen Archäologie den Fragen der Anwesenden. HR Univ.-Doz. Dr. Bernhard Hebert (Leiter der Archäologie im Bundesdenkmalamt) und HR Dr. Anton Kern (Direktor der Prähistorischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien) beantworteten profund fachliche und rechtliche Fragen aus dem Publikum. - Mehr dazu in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.