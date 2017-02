Ein Hauch von Olympia in Spielberg

10.02.2017, 10:43 Uhr

Die Stadt ist offiziell Host Town für die Special Olympics-Winterspiele.

Solidarität

SPIELBERG. Ab 14. März geht mit den Special Olympics-Winterspielen die nächste Großveranstaltung in der Steiermark über die Bühne. Austragungsorte sind zwar Schladming, Ramsau und Graz, aber das Murtal und speziell Spielberg sind trotzdem wieder mittendrin im Geschehen.Die Motorsporthauptstadt wurde am Dienstag offiziell als Host Town bestätigt. Das heißt: Spielberg ist eine jener Gemeinden, die im Vorfeld der Winterspiele Athleten beherbergen. „Wir wollten da unbedingt mitmachen. Es ist auch ein Zeichen der Solidarität“, freut sich Bürgermeister. Spielberg wird von 14. bis 16. März Gastgeber für 15 Sportler und deren Betreuer aus Syrien sein. „Wir werden ihnen Land und Kultur näherbringen und unsere Heimat vorstellen“, sagt Lenger.

Programm

Stars

Herzlichkeit

Dafür wurde eigens ein buntes Programm zusammengestellt: Nach einem Besuch im Sternenturm Judenburg geht es auf den Red Bull Ring und am Abend gibt es einen kulturellen Austausch in der verrückten Burg. Dort werden auch Organisationen wie die Lebenshilfe, Jugend am Werk oder die Simultania Liechtenstein mit von der Partie sein.Bei den Special Olympics selbst sind 2.700 Sportler aus 107 Nationen am Start. Die offizielle Eröffnung erfolgt am 18. März in Schladming. Für das Rahmenprogramm haben sich Stars wieund. Das freut die Athleten der Lebenshilfe Judenburg ganz besonders, die ebenfalls dabei sein werden.Spielberg ist die einzige Host Town in der Region. Allerdings wird auch der Rotary Club Oberes Murtal das Team aus dem Iran empfangen. „Wir wollen mit dem neuen Programm die Herzlichkeit der Steiermark hinaustragen und sind sehr froh, dass auch das Murtal dabei ist“, sagtvom Organisationskomitee. Der Bürgermeister erwiderte: „Wir waren von der ersten Minute an begeistert. Es war klar, dass wir mitmachen.“