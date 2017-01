Eine lange Nacht und ein Tag der offenen Tür in Fohnsdorfs Bundesschulen

22.01.2017, 15:17 Uhr

Sie dürfen sich „Umweltschule“ oder „Gesunde Schule“ nennen und haben in den vergangenen Jahren eine Reihe weiterer Auszeichnungen und Zertifikate angesammelt. Fohnsdorfs Bundesschulen, die von der ein- bis zur fünfjährigen Ausbildung der Jugend einen interessanten Weg in die Zukunft weisen, zeigten sich in der vergangenen Woche transparent. Mit einer „langen Nacht“ und einem „Tag der offenen Tür“ wurde fleißig die Werbetrommel für die Ausbildungsanstalt geworben, die sich heute zu einer renommierten Schulstätte im Murtal entwickelt hat. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.