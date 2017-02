12.02.2017, 10:02 Uhr

Die Dorflinge der Gemeinde Lobmingtal luden am vergangenen Wochenende zu ihrer Faschingssitzung in den Turnsaal der VS Großlobming ein. Am 10. und 11. Februar ging es so richtig los. Auf humorvolle Weise wurde unter anderem Lokalpolitik gemacht. Mehr dazu in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.