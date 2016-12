Faszinierendes Weihnachtskonzert der Musikschule Knittelfeld

25.12.2016, 13:45 Uhr

Das kleine Trompetenorchester unter der Leitung von Horst Michael Schaffer bildete den Auftakt, dann ging’s in abwechslungsreicher Folge durch ein buntes musikalisches Programm, das die Jugend zusammengestellt und vorgetragen hatte. Die Musikschule Knittelfeld hatte am vergangenen Mittwoch zu ihrem Weihnachtskonzert in den Festsaal der Landschacher Volksschule eingeladen und eindrucksvoll gezeigt, zu welch außergewöhnlichen Leistungen die musikalische Jugend in der Lage ist. - Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.