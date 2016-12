Feierliche Angelobung von 120 Grundwehrdienern in der Kaserne Zeltweg

25.12.2016, 14:24 Uhr

Nicht nur den Musikern der Militärmusik Steiermark bereiteten die eisigen Temperaturen Probleme, als es an’s „Bedienen“ ihrer Instrumente ging, auch dem Publikum wurde wieder angesichts des fuecht-kalten Wetters wieder einmal die Unannehmlichkeit des Winters deutlich. Aber all diese unerfreulichen Rahmenbedingungen konnten die Würde des militärischen Spektakels nicht trüben, zu dem am vergangenen Donnerstag in die Zeltweger Kaserne eingeladen wurde. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.