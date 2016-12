19.12.2016, 11:35 Uhr

Fohnsdorfer Advent - 17.11.2016

Fohnsdorf: Fohnsdorf | Am letzten langen Einkaufssamstag wurde in vielen Geschäften und Gewerbebetrieben entlang der Hauptstrasse unter dem Motto: "Fohnsdorfer Advent " allseits gemütliche Weihnachtsstimmung verbreitet. Mit Punsch, Tee, Mehlspeisen und tollen Warenangeboten wurden die Kunden auf die bevorstehenden Feiertage eingestimmt. Es gab auch Kutschenfahrten mit dem "Christkind". Die Familie Berr aus Wasendorf ermöglicht den freudestrahlenden Kindern mit der Pferdekutsche traditionell eine Ortsrunde zu fahren. Die feierliche Umrahmung des Abends gestalteten regionale Gesangs- und Musikgruppen. Als Abschluß traf man sich gegen 19:30 Uhr in der Pfarrkirche, wo ein Krippenspiel aufgeführt wurde. Die Jugendtheatergruppe Fohnsdorf, unter der Regie von Frau Neuhold, hatte das Theaterstück von Peter Rosegger "Als ich Christtagsfreude holen ging", ausgewählt. Dies wurde von den jungen Akteuren sehr ergreifend dargestellt, was mit großem Applaus bedacht wurde. Eine vollbesetzte Kirche zeugt vom hohen Interesse der heimischen Bevölkerung. Dir. Rudi Fußi vom Tourismusverband Fohnsdorf bedankte sich bei allen Mitwirkenden und wünschte den Besuchern frohe Festtage. Mit dem Andachtsjodler, gespielt vom Bläserensemble "ReiBärLi", begleitet von allen Sängern, Chören und Kirchenbesuchern, endete der Adventabend. Nach der Kirche konnte sich die Besucher am Stand vor der Kirche mit Punsch und Kletzenbrot noch etwas aufwärmen.



174 Fotos von Hilde u. Anton Steinwider, Fohnsdorf

Gefällt mir