22.01.2017, 14:36 Uhr

Bestätigung des Feuerwehrkommandos von Hohentauern: Bei der am vergangenen Samstag abgehaltenen Hauptversammlung wurden Wehrführer Erwin Gattringer und sein Stellvertreter Armin Rettenegger einstimmig in ihren Position bestätigt. „Es wurde großartige Arbeit geleistet“, unterstrich Bereichskommandant Harald Schaden, der die Leistungen der Florianigemeinschaft genauer unter die Lupe nahm. - Mehr dazu lesen Sie in der nächsten Ausgabe der Murtaler Zeitung.