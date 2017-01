12.01.2017, 11:10 Uhr

Tourismus am Spielberg lädt zum Schifahren, Wandern und auf die Loipe.

Ab auf die Piste

SPIELBERG. Tourismus am Spielberg hat nicht nur Motorsport zu bieten. Rund um den Red Bull Ring gibt es ein echtes Winterparadies. Darauf wollen Tourismus-Chefinund Co. nun mit einer Aktion aufmerksam machen. Das Motto: "Schifoan is des Leiwandste - wo man sichs noch leisten kann".Deshalb laden die Schilifte der Region am Freitag, dem 13. Jänner, zum kostenlosen Schifahren ein. Von 9 bis 16 Uhr geht es beim Schilift Kleinlobming gratis auf die Piste. Am Eislaufplatz dürfen auch die Schlittschuhe geschnürt werden. Weiter geht es dann bei Flutlicht zum Nachtschifahren in die Gaal - ebenfalls kostenlos.

Ab auf die Loipe

Am Sonntag, dem 22. Jänner, steht dann Schneeschuhwandern bei einem Schnuppertag in der Gaal am Programm. Am Samstag, dem 28. Jänner, gibt es schließlich die Möglichkeit, die Langlaufloipen der Region ausgiebig zu testen. Etwa im Loipenzentrum Kobenz, im Sportzentrum Zeltweg, am Red Bull Ring und im Gaaler Hintertal. "Es ist uns wichtig, neben der starken Sommersaison auch die Nebensaisonen und den Winter zu stärken", erklärt Machner.