Großartige Benefizgakla

07.10.2016, 09:14 Uhr

Korber bedankte sich bei den Lions Damen und Herren für das Zustandekommen dieser Veranstaltung und wies auf die Prosecco Bar hin, denn der Reinerlös des Verkaufs dient dem regionalen Hilfsprojekts des Lions Clubs.Das Programm konnte sich hören und sehen lassen. 4 on the Floor, unter der Leitung von Ralph Duschek und dem Gesangssolisten Michael Spiess, ließen es richtig swingen. Kaufmann-Herberstein folgten der Jazz Group mit Auszügen aus ihren Kabarettprogramm Stadt-Land-Flucht. Florian und Resi haben große Ideale und viele kleine Konflikte: Das Leben im Multi Kulti – Bezirk in Wien läuft nicht ganz so reibungslos ...Eine hoch-energetische Musik Show mit drei skurril-liebenswerten Charakteren trat als dritte Gruppe auf die Bühne. The Matchbox Big Band mit ihren unterdimensionalen Instrumenten tischen sie überdimensionale Musik auf. Egal ob durch einen ihrer eigenen schrulligen Songs, oder die noch nie da gewesene Interpretation eines Klassikers, sie unterhielten das Publikum ohne Rücksicht auf die eigene Sicherheit.Es war ein kurzweiliger Benefizabend mit Spitzenprogramm.Walter Schindler