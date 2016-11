Herbstkonzert des Musikvereines Kobenz

27.11.2016, 17:55 Uhr

Zu einem Herbstkonzert lud der Musikverein Kobenz am Sonntag Nachmittag in die Zechnerhalle ein, um unter der musikalischen Leitung von Kapellmeister Gernot Mang einen bunten Melodienreigen zur Aufführung zu bringen. Zu den Highlights gehörten dabei drei Musikstücke, die dem Musikverein Kobenz im Rahmen der vor einer Woche abgehaltenen Konzertwertung mehr als 90 Punkte einbrachten. Höhepunkt des Konzertes, dem auch Bürgermeisterin Eva Leitold und Musiker-Landesobmann Alois Weitenthaler beiwohnten, war die Ehrung von langjährigen und verdienten Musikern, über die wir in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung mehr bericht.