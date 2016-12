25.12.2016, 14:54 Uhr

Für viele Judenburgerinnen und Judenburger ist das zur Tradition gewordene Weihnachtssingen der Judenburger Chöre unter der Leitung von Helmut Leitinger und dem Bläserquartett des AMV Stadtkapelle am Hauptplatz am Heiligen Abend zu einer beliebten kulturellen Veranstaltung geworden, die für viel Stimmigkeit und besinnliche Atmosphäre sorgt. Die Weihnachtsansprache hielt Bürgermeister Hannes Dolleschall. - Mehr dazu in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.