25.12.2016, 14:33 Uhr

Klingender Advent in der Pfarrkirche St.Peter ob Judenburg - mit Musik und Geschichten in die Adventszeit ging's am Donnerstag unter der sprachlichen Begleitung von Walter Rysavy und der Show- und Partyband "Freeze up" mit Harry Rummel, Astrid Leitner, Harry Kothgasser, Manuel Stocker und Florian Ploder sowie der Gruppe "Bergfex" mit Karl Peinhaupt, Georg Riepl und Berthold Kogler. Die Veranstaltung diente einem guten Zweck, denn der Reinerlös kam der Genesung von Helmut Zechner zugute. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.